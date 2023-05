ET ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu'nun imzaladığı protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

