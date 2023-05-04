Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde İpekyolu kariyer fuarı başladı

"YETENEK Her Yerde" mottosu ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde ve 17 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen "İpekyolu Kariyer Fuarı" açılış programı ile ziyaretçilerine kapılarını açtı.



ÖĞRENCİLER BÜYÜK FIRSAT

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılan ve iki gün sürecek olan fuarın açılış programına; Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, mülki, idari, yargı ve kamu kurumu yöneticileri, iş insanları, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Fuarın açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Dereli, "Bu fuar, sadece öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayacak, katılımcı firmaların nitelikli insan kaynağı ihtiyacına cevap vererek, gelecek projeksiyonlarına da büyük katkı sunacaktır" dedi. Doç. Dr. Salim Atay ise, "Yetenek Kapısı'nda 1 milyon 400 bini aşkın öğrenci veya mezun gönüllü kayıt oluşturdu ve 10 bine yakın şirket de bu sistemi kullanıyor. Senenin 365 günü dijital olarak gençlerin emrinde olan bir sistem. İlk yıl 5 bin genci kamuda staj yaptırdık. İkinci yıl 45 bin. Bu yıl ise 300 bin gence staj imkanı sunmayı hedefliyoruz" dedİ.

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