5 yıllık gelir hedefi 1,5 trilyon dolar

Zirve, A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün açılış konuşmasıyla başladı. İFM Genel Müdürü Erdem, İstanbul'un sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle doğal bir merkez konumunda olduğunu söyledi. Sadece birkaç saatlik uçuşla trilyonlarca dolarlık bir hacme ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Erdem, "Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin son 20 yılda her alanda yaşadığı büyük değişim dönüşüm İstanbul'umuzun doğal merkez olma konumunu perçinlemiştir. Küresel ekonominin kalbinin attığı, uluslararası ticaret ve yönetim merkezlerinin konumundan biridir" dedi.

"300 DOLAR BİLE BULAMAZSINIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "İFM, transit ticaretin merkezi. Milyarlarca doların Türkiye'ye akması demek. 21 yüzyıl bizim yüzyılımız. Biz Türkiye Ekonomi modelini sahiplendik. Sen ne diyorsun. Faiz artıracak mısın? Artırmayacak mısın? Yöntemin ne olacak. 300 milyar dolar buldum dedi, bulacağıma dönüştü, şimdi de 'Önümüzdeki 5 yılda getireceğiz'e dönüştü. Bu söylemle 300 dolar bile bulamazsınız. Kapılı kapılar ardında size ulaştırılan reçetelerle konuşursanız sizi anlayacak kimse olmaz bu ülkede. Ekonomiyi teslim etmeyi düşündüğün kişinin faizi artırıp artırmayacağını soruyorum. İMF ile pazarlık yaptın mı? İMF ile ilişkini geliştirecek misin? Sıcak parayı nasıl bulacağını, faizi artırmak olduğunu düşünüyorsan ifade etmek zorundasın. Önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama yüzde 5.5 büyüme kaydederek 1,5 trilyon dolar gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamımızı 38 milyon kişiye çıkartacağız" dedi.

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Ekben, "İFM'nin fiziki bir yerleşim alanı değil bir dinamasyon odağı olacağını öngörüyoruz. Burada ithalat ihracat dengesini, mutlak surette ihracat lehine geliştirmemiz ve doğal kaynaklarımızı harekete geçirmek lazım. Kalite olarak da artırmak gerekir. Bunu sağladığımız an cari açığa katkısı olacaktır. İFM, yeşil finans konusuna da öncülük etme kabiliyetine sahiptir. Turkuvaz Medya temsilcilerine, Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.