Gabar’ın altı petrol denizi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cudi-Gabar'da bulunan petrolle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de kara alanlarında şimdiye kadar yapılan en büyük keşif olma özelliğindeki sahanın yerinde petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil olarak hesaplanmakta olup petrol arama- üretim sektörü açısından bakir bir bölge olan Cudi-Gabar bölgesinde yeni keşif potansiyeli de yüksektir" denildi.

Konuyla ilgili, TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şehit Aybüke Yalçın-1 arama kuyusunun Cizre'nin 20 kilometre kuzeybatısında yer aldığı ve günde yaklaşık 10 bin varil üretimle Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası olan Şehit Esma Çevik sahasının 7 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığı belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KEŞFİ'

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de "Bu, Türkiye'nin şimdiye kadar kara alanlarındaki en büyük keşfi ve TPAO'ya Şırnak'ta bir Bölge Müdürlüğü kurarak yerel kalkınmayı destekleme imkanı veriyor. Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik sahaları ile yeni gelecek ilave keşifleri üretime kazandırarak yalnızca bölge ekonomisini geliştirmekle kalmayıp, kuracağımız son teknolojiye sahip petrol rafinerisi ile hem bölgedeki sahalarımız hem de komşu ülkelerdeki petrol sahalarının potansiyelini ekonomiye kazandıracağız.

Önümüzdeki dönemde art arda tespit kuyuları kazarak ve kuyu testlerini icra ederek 2023'ün sonuna kadar saha geliştirme planını sonlandırmayı hedeflemekteyiz. Hedefimiz günlük 100 bin varil üretime ulaşarak Türkiye'nin toplam üretimini yalnızca bu sahanın katkısıyla 2 katından daha fazla artırmaktır" dedi.