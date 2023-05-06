1 milyon 850 bin işletmeye prim desteği

HÜKÜMET, istihdamı artırmak, uzun süreli işsizliğe son vermek için işletmelere dört koldan destek veriyor. Bugün itibariyle yaklaşık 1 milyon 850 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. Geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 18 başlıkta sağlanan prim ve istihdam teşviklerinin tutarı 75 milyar lirayı geçti. SGK, işsizlik ödeneği alanların işe girişini hızlandırmak için de prim teşviki veriyor. Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin yüzde 1'i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

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