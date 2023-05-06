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Haberler Ekonomi Elektrik santrallerine 401 milyon TL destek

Elektrik santrallerine 401 milyon TL destek

6.5.2023

Gazete

Elektrik santrallerine 401 milyon TL destek
TÜRKİYE Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline mart ayı için 401 milyon 77 bin 437 lira kapasite ödemesi yapacak. Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne mart ayı için toplam 401 milyon 77 bin 437 lira ödenecek. En yüksek ödeme, 36 milyon 75 bin 670 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 29 milyon 48 bin 373 lirayla Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek. Elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılacak.
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