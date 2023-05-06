‘Engelsiz Konutlar’ ülke geneline yayılacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2030 Engelsiz Vizyon çerçevesinde engelli vatandaşların toplumsal hayatta refaha erişmesi için yeni adımlar atılıyor. Engelli vatandaş için "uyarlanabilir" konutlar yapılacak. Engellerin ortadan kaldırıldığı kentlerde yaşayan engelli vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla engelsiz konut sahibi olacak. Engelli vatandaşların adalet, eğitim, bağımsız yaşam, erişilebilirlik ve toplumsal hayattaki varoluşunun desteklenmesi için hazırlanan 2023-2025 Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı, engelli bireyler için ortaya koyduğu 31 hedef ve 316 faaliyetten oluşuyor. Eylem planında engelli vatandaş için yeni bir konut sistemi tasarlandı. TOKİ'yle işbirliği yapılarak konut tasarımları engelli vatandaşın yaşam kolaylığına göre yapılacak.

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