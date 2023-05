Et üretimi arttı fiyatlar ucuzladı

KIRMIZI et üretimi 2022 yılında yüzde 12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton oldu. 240 lirayı bulan karkas etin kilosu da 225 liraya geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı kırmızı et üretimi istatistiklerini duyurdu. Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılmasıyla elde ediliyor. Buna göre 2021'de 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton oldu. Bu kapsamda önceki yıla göre sığır eti üretiminde %7,7, koyun eti üretiminde ise %26,8 artış sağlandı.

DİĞER