Kuşadası’na turist akını

EGE Port Kuşadası Limanı'na dün sabah erken saatlerde yanaşan Panama Bayraklı MSC Splendia, Norveç Bayraklı Viking Star, Bahama Bayraklı S.S Voyager ve Palau Bayraklı Aida Blu isimli kruvaziyerler ile 8 bin 200 turist geldi. Turistlerin bir bölümü tur otobüsleri ile Efes, Meryemana ve Didim deki ören yerlerini ziyaret etti. Tur programlarına katılmayan turistler ile toplam 5 bin'e yakın gemi personeli ise ilçede kalarak çarşıda alışveriş yapıp, kafeterya ve restoranlarda zaman geçirdi. Mayıs ayında 80'e yakın kruvaziyerin, Kuşadası Ege Port Limanı'na sefer gerçekleştireceği belirtildi.

İBRAHİM UZUN