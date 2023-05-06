Togg’dan bir ilk: Akıllı cihaz pasaportu

YERLİ ve milli otomobil Togg'un başarıları her geçen gün artarken yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Togg'un, sürdürülebilirlik odaklı blokzinciri Avalanche üzerine inşa ettiği yenilikçi çözüm, kullanıcıların cihazın servis geçmişinden bakım bilgileri ve değişim süreçlerine her türlü bilgiye anında ulaşmasına imkan tanıyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Barselona'daki blokzinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg CEO'su Karakaş, Avalanche Summit 2023'te, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği "Akıllı Cihaz", "Dijital Platform" ve "Temiz Enerji Çözümleri"ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.

SINIRSIZ SAYIDA KULLANIM

DÜNYADA türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını anımsatan Karakaş, "Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor. Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek" diye konuştu.