Ziraat Bankası’ndan dış ticarete kesintisiz destek

ZİRAAT Bankası, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı'nın (Diversified Payments Rights-DPR) kuruluşunu tamamlayarak, program altında 2 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, toplamda 1 milyar USD tutarında ihraç gerçekleştirdi. Program, USD cinsinden mal ve hizmet, ihracat, turizm, sermaye girişi ve bireysel transferleri içeren yurt dışı havalelere dayalı olarak tasarlandı ve ilk tertip ihraçlar uluslararası yatırım bankalarıyla gerçekleştirildi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Yurt içinde 1,700'ü aşan şubesi ve yurt dışında 17 ülkede 121 noktada faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Ziraat Bankası, mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak, seçici bir kredi politikası izlemekte olup, son yıllarda artan dış ticarete aracılık işlevini ve havale hacmini göz önüne alarak yeni bir dış finansman kanalı oluşturdu" diye konuştu.

PAZAR PAYINI ARTIRMA HEDEFİ

DPR seküritizasyonuna dair açıklamalarda bulunan Çakar, "Hızla değişen şartların getirdiği küresel rekabet ortamında dış ticarette pazar payımızı artırmayı ve finansmanda derinleşme ve çeşitlendirme yönünde stratejimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle süreçle ilgili destek olan muhabir bankalar, uluslararası yatırımcılar ve dış paydaşlarımıza iş birlikleri ve bankamıza güvenleri için teşekkür ediyorum" dedi.