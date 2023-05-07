ABD’li JP Morgan’a SPK tokadı

ABD'li banka, piyasada o yönde hiç beklenti yokken, 'Dolar ralli yapacak' adı altında yatırımcıyı korku vererek, Türkiye'nin kur korumalı TL mevduat sistemiyle yakaladığı piyasa istikrarını bozmayı hedef aldı.

SEÇİM ÖNCESİ KİRLİ OYUN

Ardından hisse senetlerinde piyasaları bozucu eylemler gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler nedeniyle JP Morgan'a piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu için 32 milyon 795 bin 908 lira ceza kesti. ABD'li banka ayrıca son dönemde seçim öncesi yapmaya çalıştığı dolar manipülasyonu üzerinden dikkat çekti.

Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi sonrası dolar üzerinden manipülasyon yetisini kaybeden yabancılar, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi istikrarı bozucu eylemleriyle yatırımcıyı hedef aldı. ABD'li banka JP Morgan 'Dolar ralli yapacak' adı altında yatırımcıya korku vererek, Türkiye'nin kur korumalı TL mevduat sistemiyle yakaladığı piyasa istikrarını bozmayı amaçladı. Ardından borsada piyasa bozucu faaliyetlere soyundu. İhracat yönlü büyüme stratejisiyle dünyada pazar payını artıran Türk şirketlerindeki güçlü bilançolar ve karlılık dikkat çekerken, Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı yaklaşık 4,5 milyona yükseldi.

FİNANSAL İSTİKRARI BOZMAK

Durumdan rahatsız olan yabancı manipülatörler 14 Mayıs Genel Seçimleri üzerinden piyasa belirsizliklerini artırıcı hamlelere soyundu. Borsada piyasa bozucu hareketler yapan JP Morgan'a SPK cezayı kesti. Bu banka bir süredir yayınladığı döviz tahmini ile dikkat çekiyordu. Son dönemde çıkan manipülatif haberlere cevap veren Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, "Biz dolarizasyonu bitireceğiz, liralaşma stratejisi işliyor. Kur da, bütün fiyatlar da, faizler de aynı istikrarda devam edecek. Sistem işliyor ve sistem şu an bankacılık sektöründe yüzde 60 liralaşmaya doğru gidiyor" dedi. Döviz kurunda, Kapalıçarşı ile piyasa arasındaki alış satış farkına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, Kapalıçarşı'nın her zaman mevcut banka kurunun 'biraz üzerinde' olduğunu söyleyerek "İkili kur sistemi diye bir şey yok. Herkes Merkez Bankası'na güvensin" diye konuştu.