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Haberler Ekonomi Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, kapılarını açıyor

Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, kapılarını açıyor

7.5.2023

Gazete

Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı, kapılarını açıyor

İZMİR'DE 9 - 11 Mayıs tarihlerihde düzenlenecek WE-CYCLE - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri fuarı Fuarİzmir'de kapılarını ikinci kez açmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde "We-Cycle - Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı" ve "WENERGY - Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı" ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'de 6 tane Türkiye gibi ülkenin temiz enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar potansiyel var. İzmir de hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisinde lider konumda" dedi.

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