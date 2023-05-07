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Haberler Ekonomi Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek

Deprem bölgesindeki KOBİ'lere destek

7.5.2023

Gazete

Deprem bölgesindeki KOBİ’lere destek
KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin; bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destek verecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, "Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde iş yerleri hasar gören ve bu zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu işletmelerin; bakım, onarım, personel gibi ihtiyaçlarına 75 bin lira destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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