Onursel bu yıl da büyük ödülle döndü

AYVALIK'IN Altınova Mahallesi'nde Hüseyin Bozkurt eşi Nursel Bozkurt ve kızı Hatice Yeşilkaya tarafından uzun yıllar önce hayata geçirilen Onursel Zeytincilik, bu yıl da İstanbul'dan büyük ödülle döndü.

ÜLKE ÇAPINDA BÜYÜME HEDEFİ

OLİVE İstanbul etkinliğinden altın madalya kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Hüseyin Bozkurt, çok sayıda firmanın katıldığı yarışmada ilk beşe girerek derece almaktan büyük sevinç yaşadıklarını söyledi. Büyüme hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Hüseyin Bozkurt, "Başta eşim Nursel hanım olmak üzere, kızım Hatice ve tüm çalışanlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Bundan sonra da başarılarımız sürecek. Yakın zamanda tüm ülke Onursel ismini ezberleyecek" dedi. Eğitim, üretim ve pazarlama dalında firmalarının hızla büyüdüğünü kaydeden Bozkurt, şirketlerinin sektörde Ayvalık'ın önemli markalarından biri olduğunu, ilçelerinin toprak yapısı, suyu ve havası nedeniyle kendine özgü tada sahip zeytin sunduğunu belirterek "İşte bunun ispatı, Ayvalık firmalarının bu tür yarışmalarda elde ettiği başarılardır" dedi.