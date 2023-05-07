Teknoloji koridorunun ilk kapısı İzmir

MİLLİ Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2019'da hayata geçirilen Bilişim Vadisi; Kocaeli'den İstanbul'a, oradan İzmir ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları için İzmir'de tören düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 2 Mayıs'ta düzenlenen törenle hayata geçirilen Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde çalışmalar başladı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Yeni nesil teknolojilerin, yeni nesil yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, "Biz, burada sağladığımız alt yapıları Bilişim Vadisi İzmir'de sürdürülebilir bir tasarımla inşa etmiş olduk. Kendi ağaçlarını ve bitki örtüsünü koruyarak buna uygun bir mimari tasarım gerçekleştirdik. Bununla beraber dijital altyapılarını en ince ayrıntısını düşünerek tasarımcıları kullanabileceği yüksek işlemcili bilgisayar altyapılarını oluşturduk. Koridorun dijital ağının çalışabilmesi için güçlü bir fiber altyapıyı yapmış olduk" diye konuştu.

DİJİTAL BİR AĞ

MEGA teknoloji koridorunun bir binayı ya da lokasyonu ifade etmediğini belirten İbrahimcioğlu, "Bu kurmaya çalıştığımız sistem bir dijital ağı ifade ediyor. İzmir'de ticari potansiyelin de varlığını gördüğümüz için burada gerçekleşecek olan teknolojilerle katma değerli ihracat anlamında tüm dünyaya sergileyebileceğimiz önemli lokasyonlardan birisiydi" dedi.