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Haberler Ekonomi Otomotivde Nisan ihracatı 2,7 milyar $

Otomotivde Nisan ihracatı 2,7 milyar $

8.5.2023

Gazete

Otomotivde Nisan ihracatı 2,7 milyar $
TÜRKİYE otomotiv endüstrisi Nisan ayında da en çok ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Geçen ay 2,7 milyar dolar ihracat yapan otomotivin Türkiye ihracatından aldığı pay, yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Nisan ayında binek otomobiller ve otobüs-minibüs- midibüs ihracatında çift haneli artış kaydettik. En büyük pazarımız Almanya'ya ihracatımızda düşüş olsa da, Fransa'ya yüzde 31, İtalya'ya yüzde 19 gibi önemli oranda artış kaydettik" dedi.
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