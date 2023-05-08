Zam için gözler Haziran enflasyonunda

MİLYONLARCA emekli, memur, asgari ücretli, kamu işçisi temmuzda zamlı maaş, aylık alacak. Kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7500 lira üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye refah payında yeni uygulamanın 7500, 10 bin ve15 bin lira üzerinde alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacağını duyurdu. Refah payı 7500 lira ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. Yüzde 20'nin üzerinde gelmesi beklenen 6 aylık enflasyona göre artışın yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Bu civarda yapılacak bir artış ile net asgari ücret 11 bin lirayı geçmiş olacak. Asgari ücretin yeniden belirlenmesinin ardından özel sektörde de maaşların yükseltilmesi bekleniyor.

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