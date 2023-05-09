Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artacak

Asgari ücrete ara zam, memur ve emekliye enflasyonla beraber refah payı mesaisi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosunda asgari ücretin yanı sıra enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların ve emeklilerin refah payı alacakları vurgulandı. Asgari ücret AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yüzde 264,3 artarken temmuzda yapılacak ara zamla beraber net asgari ücretin 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.

ARA ZAM YAPILMASI KESİNLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziranda toplanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak. 6 aylık enflasyon artışının yüzde 20-30 arasında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılması durumunda asgari ücretin net 10 bin 207 (brüt 12 bin 8 lira) işveren maliyeti de 14 bin 109 lira olacak. Yüzde 30 zam yapılması durumunda net 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 9 lira), işverene maliyeti de 15 bin 286 lira olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon, nisanda yüzde 2.65, mayısta yüzde 2.46, haziran için de yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 gerçekleşecek. SSK, Bağ-Kur, emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oran yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Memur ve Emekli Sandığı emeklilerinin zammı da toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile belirleniyor. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı olacak memur ve emeklilerinin artışı da yüzde 21.43'lük 6 aylık enflasyon tahminine göre yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'i tamamlama şeklinde olması bekleniyor.

HAZAL ATEŞ