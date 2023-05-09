Berat Albayrak petrol keşfinin adımlarını "Burası Çok Önemli" kitabında kaleme almıştı! Gabar'da toplam 180 bin varil üretim

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, muhalefetin petrol ve doğal gaz keşiflerinin bir seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bilgin, "TPAO, Geçtiğimiz yıl 6,1 milyar dolar ciro üretti; kamuda bir numaralı sırada, özel sektörde de bir numaralı sırada. Biz 6,1 milyar doları su satarak elde etmedik" dedi. Yeni keşfedilen ve Şehit Aybüke Yalçın'ın adının verildiği petrol kuyusunun vana açılış töreni için Şırnak'ta bulunan Bilgin, bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.





Petrol ve doğal gaz keşiflerinin seçim malzemesi olarak sunulduğu yönündeki eleştirilerine cevap veren Bilgin, "Türkiye'nin geçmiş dönemde yaptığı en yüksek üretimi yaptık da bu ciroyu gerçekleştirdik. Bu siyasi midir, değil midir? Kasamıza giren dolar hiç siyasi vesaire değil. Bayağı bir dolar. Birisi 'Üretiminiz arttı' dediğinde, 'Hadi canım, sen seçim için söylüyorsun bunu' demek doğru değil. Sizi kasaya götüreyim, bir kapağını bir açsınlar, içeride 6.1 milyar dolar var" dedi.Türkiye Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ismi verilen petrol sahasında tarihindeki en büyük ve kaliteli rezervini keşfetmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde duyurusunu yapmıştı.

"YURT DIŞINDA DA ARIYORUZ AMA YURT İÇİNDE BULMAYI DAHA ÇOK SEVİYORUZ"

TPAO'nun yurt dışında da faaliyetlerinin bulunduğunu belirten Bilgin, "Uluslararası projelerde de ortaklıklarımız var. Azerbaycan'da, Rusya'da, Irak'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Libya'da projelerimiz var. Dünyanın her tarafında petrol ve doğal gaz arıyoruz. Malezya ile bir görüşme içerisindeyiz. Aynı şekilde Brezilya'yla bir görüşme içerisindeyiz. Şu anda Azerbaycan'dan, Irak'tan, Rusya'dan toplam üretimimiz 110 bin varil. Yani, bir Aybüke Yalçın.Yaklaşık 70 bin varil de içeride üretim yapıyoruz. Toplamda 180 bin ürün üretimimiz var. İçeride yaptığınız üretim, dışarıda yaptığınız üretime göre çok daha karlı, çok daha avantajlı. Evet, yurt dışında da arıyoruz, üretiyoruz ama yurt içinde bulmayı ve üretmeyi daha çok seviyoruz" değerlendirmesinde bulundu."





AYBÜKE YALÇIN KUYUSUNDA SUYLA KARŞILAŞMADIK"

Petrol aramalarında "rezervuarda su çıkmasının" petrolcülerin en çok korktuğu işlerden biri olduğunu ifade eden Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda su ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Bilgin, "Su kontağı nerededir diye görebilmek için ilk tespit yaptıktan sonra 150 metre daha aşağıya gittik ve su görmedik içerisinde. Riskler her zaman var ama biz bunun önlemlerini aldık. Kuyumuzu 2 bin 650 metreden sonra 150 metre daha derinleştirdik. Suyla karşılaşmadığımız için aslında rezervuar kalitesi bizim ilk öngörümüzden daha iyi" bilgisini verdi.

SAHA GELİŞTİRME DENİZDE VE KARADA DEVAM EDECEK

Sakarya Gaz Sahası etrafında saha geliştirme işlemleri yaptıklarını anlatan Bilgin, petrol için de Aybüke Yalçın kuyusunda geliştirme işlemleri yapacaklarını ifade etti.Bilgin, "Amasra sahasındaki keşif kuyularını da kazıyoruz. Burada da yaptığımız keşiften sonra Aybüke Yalçın Sahası'nın keşif kuyularını kazacağız. Rezervuarın sınırlarını anlayacağız. Bundan sonra Aybüke Yalçın Kuyusu'nda da ağırlıklı işimiz bizim bu sahayı nasıl geliştirebileceğimiz" diye konuştu.

BERAT ALBAYRAK'IN KRİTİK HAMLESİ VE İLK ADIMLAR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.

KİTABINDA ANLATMIŞTI; ENERJİ KEŞİFLERİNİN SEYRİ

Kitabın "Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak" başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor. İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık.





Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı.



"SINIRIN SIFIR NOKTASINDA BAŞLATTIK

Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, "Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk." İfadeleri yer alıyor.





BİZ SAHAYA İNDİK

Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, "Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk.O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz" ifadeleri yer alıyor.