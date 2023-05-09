Manisa petrolünde üretim heyecanı

MANİSA'NIN Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından kurulan Yağbasan 1 deneme- üretim sahasında, Atbaşı sondaj pompasıyla deneme üretimine geçildi. Atbaşı pompasıyla yapılan deneme üretim, bölge halkını heyecanlandırdı. Bir süre önce kurulumu tamamlanan Atbaşı petrol pompasıyla yüzeye çıkartılan numünelerin ise tankerlerle İzmir'in Aliağa ilçesindeki petrol rafinerisine gönderildiği öğrenildi. Jeofizik mühendisi Adnan Karataş, bölgedeki çalışmaların umut verici olduğunu ve Atbaşı adlı petrol pompasının kurulmasıyla sahada petrol beklentisinin yükseldiğini dile getirdi.

EMRE SAÇLI