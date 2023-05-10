1 milyon Euro’luk çay yatırımı ülkemizde

Fersan, poşet çay sektörünün dünyada 3'üncü, bitki ve meyve çaylarında ise Avrupa'nın lider üreticisi Teekanne'yi Türkiye'ye getirdi. Almanya'dan bitkisel ve meyve infüzyonlarında dünya lideri olan Teekanne, Teekanne Meyve Çayları ve Sir Winston Siyah Çaylarının markasının üretimi ve dağıtımı için Fersan ile işbirliği gerçekleştirdi.

İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK

Teekanne, Türkiye'de Fersan ile imzaladığı lisans sözleşmesi ile kendi ülkesindeki poşet çay kategorisinde pazar lideri olan çay markalarını Türk tüketicileriyle buluşturacak. İş hacmi ilk yıl 200 bin Euro, 5 yıl sonunda 1 milyon Euro olacak. Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gürhan Güven, attıkları bu adımdan çok mutlu olduklarını belirterek, "Kendi alanında bir dünya devini ülkemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Türkiye'yi sağlıklı çaylarla buluşturacağız. Hedefimiz Teekanne'nin uluslararası bilgi birikiminden faydalanıp, bu işbirliğiyle ülkemizde ihracat adına da önemli katkılar sağlamak. Çay sektörünü bambaşka bir konuma getireceğiz. Restoran, kafe ve otellerde de bitki ve meyve çaylarımızla yer alacağız. İlk aşamada Türkiye'de 70 şehrimize ulaşacağız" dedi.

İlk aşamada 5 meyve çayı, 3 siyah çay ve 2 adet Türkiye'de bir ilk olan soğuk demleme çaylarını piyasa sunacaklarını da sözlerine ekleyen CEO Gürhan Güven, "Lisans sözleşmesi ile 10 varyant meyve çayı ürününü Türkiye'de üretip ulaşabildiğimiz tüm zincir marketlerde tüketici ile buluşturmak istiyoruz. Türk damak tadına da uygun bu çaylara tüketicilerimiz marketlerden rahatlıkla ulaşabilecek" diye konuştu.

BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

TEEKANNE CEO'su Frank Schubel ise, "Fersan ile partnerliğimize başladığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Yapacağımız inovasyonlarla da pazara farklı şeyler çıkaracağız. Güzel başarılara imza atacağız" dedi.

ŞENOL KANTÜRK