Başkan Erdoğan’dan 700 bin kamu işçisine müjde

700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni dün Beştepe'de düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞAN

Törende konuşan Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkartıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim arasında ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz" dedi. Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her ferdi ile paylaşacak politikaların uygulandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "En sıkıntılı dönemde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31 buçuk milyona çıkardık" dedi.

DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ

"Yeni bir seçimin arifesinde ülkemizin içinde geçtiği hassas süreçte yine üretimi, istihdamı, 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Karadeniz gazı, Gabar petrolü, savunma sanayindeki gelişmelerin getirdiği kazançlar gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğalgaz konutlarda ilk ay tamamen ücretsiz. 1 yıl boyunca mutfak ve sıcak su tüketimine karşılık gelen kısmı faturalardan düşülecek. Artık Türkiye, tüm yüklerin altından kalkabilecek güce ulaşmıştır. Enflasyonun yol açtığı sıkıntılara karşı tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu duygularla kamu işçileri toplu iş sözleşmemizin tüm taraflara bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE YÜZDE 10 İLAVE

BAŞKAN Erdoğan, gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldığını da belirterek, "Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKIYOR

EMEKLİYE ve asgari ücretliye müjdeli haber veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin aşağı yukarı 500 dolar civarında olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

BAKAN Bilgin emekli aylıklarına yapılacak kademeli zamla 7 bin lira üzerinde olan aylıkları 10 bin liraya kadar belli oranda artıracaklarını açıkladı.

BAKAN Bilgin asgari ücreti reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceklerini belirterek, "Aşağı yukarı 500 dolar (9760 lira) bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" dedi.

TEMMUZ'DA 10 BİN

BUNA göre ocak ayında net 8 bin 506 liraya çıkan asgari ücretin, Temmuz ayında 10 bin liraya tamamlanması bekleniyor. Bu zam, aylıklara göre farklı olacak. Kademeli olarak farklı zam oranları uygulanacak. 7500 ila10 bin, 10 bin ila 15 bin, 15 bin ila 20 bin ve 20 bin lira üzeri olacak şekilde aylıklar için farklı zam oranları da belirlenecek.