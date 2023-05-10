‘Esnafa kredi desteği artarak devam edecek’

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti iktidarında Türkiye genelinde esnafa verilen kredi miktarının 150 milyon liradan 500 milyon liraya çıktığını, Türkiye Yüzyılı'nda esnafa verilen kredi desteğinin artacağını söyledi. Seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran AK Parti Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AYESOB) ziyaret ederek, esnaf odaları başkanları ile bir araya geldi.

EKONOMİNİN CAN DAMARI

SAVAŞ, "Sürekli 'Esnafımızın durumunda nasıl iyileştirmeler yapabiliriz' diye çalışıyoruz. Çünkü esnafımız bizim başımızın tacı. Ekonominin can damarı, dinamosu, motoru" diye konuştu. Savaş, "AK Parti iktidarının 2002 yılında göreve geldiğinde Türkiye genelinde esnaf kooperatifleri üzerinden verilen kredi miktarı 150 milyon liraydı. Şimdi sadece bir kooperatifimiz 500 milyon kredi kullandırıyor. Önümüzdeki süreçte tüm esnafımızı kapsayacak kredi desteği devam edecek" dedi.

KOLAYLIK SAĞLANIYOR

AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü ise, EYT uygulanmasından, Bağ-Kur maaş düzenlemesi yapılmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının düşük faizli yapılandırmayla ödeme yoluna gidilmesinden çok memnun olduklarını belirterek yetkililerin esnafa her türlü kolaylığı sağladığını ifade etti.

İHSAN KARATAŞ