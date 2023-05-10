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Haberler Ekonomi EYT’lilerin bayram ikramiyeleri hesaplarda

EYT’lilerin bayram ikramiyeleri hesaplarda

10.5.2023

Gazete

EYT’lilerin bayram ikramiyeleri hesaplarda
EMEKLİ maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi. SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı. Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı. Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini dün almaya başladı. Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu.
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