İzmir’i marka şehir yapacak protokol

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İZTO YK Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet İbrahimcioğlu'nun katılımıyla İzQ ile Bilişim Vadisi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğinin kurumlar arası bağları güçlendireceğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bu işbirliği gençlerin süreçlere katılımını, inovasyon ruhunu, teşebbüs anlamındaki mekanizmaları güçlendirecektir" dedi.

Kasapoğlu, protokolle yeni iş alanlarının açılacağını belirterek, "Yeni iş alanlarının açılacağı bir dönemi, altyapı atılımını başlatıyoruz. Bölgedeki sanayinin gelişmesi, çeşitlenmesi ve bölgesel ekonominin güçlenmesi açısından bir başlangıç yapıyoruz. AR-GE çalışmaları çok kıymetli. ARGE'yi de güçlendirecek bir mekanizma kurulacak. Burada öncelik İzmir ama tüm Türkiye'yi etkileyecek bir ekonomik girişim, inşallah bir katkı ortaya çıkacak. İzmir bir ekonomi şehri ve özellikle ülkemizin dünyaya açılan kapısı bir şehirdir. O yüzden İzmir'de böyle bir başlangıç, inovasyona yönelik bir atılım inanıyorum ki gençlerimiz açısından da bir motivasyon olacak ve bu motivasyonla birlikte binlerce gencin kendi teşebbüslerini hayata geçirme noktasında ve böylesine bir özgüveni güçlendirme noktasında da bir adım atmış olacağız" dedi.

FİKİRLER YEŞERECEK

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in uluslararası inovasyon ve girişimcilik vizyonunu güçlendirmek istediklerini, bu vizyona giden proje ve çalışmaları desteklediklerini söyledi. Gençlerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Özgener, "Genç girişimciler yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle ekonomik büyümeye ve yeniliklere büyük katkı sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bize düşen asli görevlerin başında gençlerimize parlak fikirlerin yeşereceği uygun çalışma ortamlarını yaratmak geliyor" dedi. Mahmut Özgener, işbirliğinin sadece girişimcilere yönelik teknopark ve AR-GE desteklerinin geliştirilmesi olarak ele alınmaması gerektiğini, İzmir için de çok önemli bir vizyon paylaşımı olduğunu dile getirdi.

YATIRIM FIRSATI

BİLİŞİM Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da çalışmalar için bilimsel araştırma, teknoloji transferi, ticarileşme, ürün geliştirme ve yatırım fırsatları sağlama ve potansiyeli artırmanın önemli motivasyon kaynakları olduğunu kaydetti. Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekili adayları ile oda ve borsaların temsilcileri katıldı