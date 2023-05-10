Nadir cevherler gün yüzüne çıkıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri (NTE) sahası olan Eskişehir Beylikova'da açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, bölgede nadir toprak elementleri toplam rezervinin 694 milyon ton olduğunu belirtti.

4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

BAKAN Dönmez şöyle konuştu: "Şu anda 4 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesisi elde ettik, 300-350 milyon dolar yatırımla endüstriyel tesis kuracağız, yıllık 200-250 milyon dolar gelir elde edeceğiz. Gabar'daki keşfin artırılması için kısa sürede bölgede 100 kuyuya ulaşacağız." Dönmez, Akkuyu NGS ile ilgili olarak ise, "Akkuyu için 25 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. İlk reaktör önümüzdeki yıl devreye girecek" dedi.