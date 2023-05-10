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Haberler Ekonomi Sulama sorununa projeyle çözüm

Sulama sorununa projeyle çözüm

10.5.2023

Gazete

Sulama sorununa projeyle çözüm

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Toprak'ın su kıtlığı sebebiyle orman, tarım arazisi, park, bahçe, refüj gibi alanların yeşillendirilmesinde karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı 'Taşınabilir Modüler Su Üretim Sistemi', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edildi.

Sistem sayesinde güneş enerjisi kullanılarak havadaki nemin soğuk plaklara temas etmesiyle su elde edileceği ve suyun toprağa verileceğini belirten Doç. Dr. Toprak, "İklimsel olaylara bağlı kalmaksızın suya erişimin kısıtlı olduğu veya hiç olmadığı alanlarda bitkiye su tedariki sürekli sağlanabilecek" dedi.

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