Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Bir petrol müjdesi daha gelebilir!

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yeni petrol sahası müjdesini duyurdu. Türkiye'nin son dönemde petrol ve doğal gaz keşfine yönelik atılımlarını sürdürdüğünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terörden temizlenen Şırnak Gabar Dağı'nda, yeni petrol rezervi keşfedildiğini duyurduğunu hatırlatan Dönmez, "Diyarbakır'da bir saha üzerinde yoğunlaştık, ilk denemede sonuç aldık. Yoğun bir coğrafyaydı heyelanlı bir bölgeydi. Sondaj yerini değiştirmek zorunda kaldık. Yeni sondaj tamamlanınca belki oradan da bir haber gelebilir. Miktarı ile ilgili şu anda bir şey demek zor. Güneydoğu başta olmak üzere çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DİĞER