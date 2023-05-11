Bodrum Bahreyn seferleri başlıyor

TAV Havalimanları, Milas- Bodrum Havalimanı İşletme yetkileri ve Hava Sosyal Medya sivil havacılık platformundan alınan bilgiye göre, Bahreyn merkezli Gulf Air Havayolu şirketi, 15 Haziran'dan itibaren Bahreyn-Bodrum arası uçuşlarına başlıyor. Uçuşlar, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın iki günü eylül ortasına kadar toplam 28 uçuş gerçekleştirecek. Uçuşlar karşılıklı olarak yapılacak. Uçuşlarda, Airbus A321neo tipi uçaklar kullanılacak.

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Orta Doğu insanı Bodrum'u çok seviyor, gelen çok memnun kalıyor" dedi.

ADEM ÜLKER