Engelsiz eğitim projesi Teknofest’in yıldızı oldu

BERGAMA Bilim ve Sanat Merkezi'nden Vurgun Ailesi, Teknofest 2023'te "Milli Teknoloji Hamlesi" kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Vurgun Ailesi, engelli ve engelsiz tüm çocukların beraber eğitim alabilmeleri için tasarlanan teknolojik alt yapıya sahip proje geliştirdi. Coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, sınıf öğretmeni Seda Keskin Vurgun ve öğrenci Taha Arben Vurgun'dan oluşan Türkiye Kapsayıcı Eğitim Takımı, "Teknofest 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması Üniversite ve Üzeri Seviye"de Türkiye 2.'si oldu. Taha Arben Vurgun, "Hepimizin farklılığı var ama sonuç olarak hepimiz çocuğuz ve bir aradayız. Bizler bu materyalleri üretirken birçok yeni fikir ve proje ortaya çıkıyor. Bu fikirlerimizi de bu Teknofest'te gerçeğe dönüştürebiliyoruz" dedi.

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