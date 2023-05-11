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Haberler Ekonomi Evde bakım desteği alan kişilere kısmi sigorta imkanı

Evde bakım desteği alan kişilere kısmi sigorta imkanı

11.5.2023

Gazete

Evde bakım desteği alan kişilere kısmi sigorta imkanı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaşlı ve engelli yakınının bakımını üstlenen kişilere devletin kısmi sigorta imkanı sağlayacağını söyledi. Sarıeroğlu, "Bizden en çok istenen taleplerden birini hayata geçiriyoruz. Ailelerimiz içerisinde engellisi ve yaşlısının bakımını üstlenen, evde bakım desteği alan kişilere devletimiz kısmi sigorta imkanı sağlayacak" dedi. Yeni dönemde en önemli sosyal politika başlıklarından birinin Aile Koruma Kalkanı Programı olduğunu belirten Jülide Sarıeroğlu, "Program kapsamında ev hanımlarımızın yıllardır bizden beklediği emeklilik konusu vardı. İnşallah yıpranma payı ve çocuk sayılarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde ev hanımlarımızın isteğe bağlı olarak sigortalılıklarına devletin katkı sağlayacağı yeni bir model oluşturacağız. Tüm ev hanımlarımızı kapsayacak bir model olacak" diye konuştu.
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