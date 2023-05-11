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Haberler Ekonomi Kirişci: Depremzede çiftçiye 8,2 milyar TL destek verdik

Kirişci: Depremzede çiftçiye 8,2 milyar TL destek verdik

Bakan Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta ‘Arıcılara Şeker Desteği’ programına katıldı.

11.5.2023

Gazete

Kirişci: Depremzede çiftçiye 8,2 milyar TL destek verdik
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Depremzede çiftçilere 11 ilde toplam 8,2 milyar TL'lik destek verdik. Türkiye genelinde verdiğimiz destek de 57,6 milyar TL'ye ulaştı" dedi. Kahramanmaraş'ta 'Arıcılara Şeker Desteği' programına katılan Kirişci, depremin ardından 15 bini aşan personelle köy köy gezip hem hasar, hem de üreticilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi. "AFET bölgemiz, hayvancılığımızın yüzde 17'sini oluşturmaktadır" diyen Kirisci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan dolayı da 11 il adına önemli bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Hayvansal üretimde üreticilerimizin uğradığı zararların tamamını telafi etmek için hayvan dağıtımına yakında başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu bir kararla büyükbaşsa büyükbaş, küçükbaşsa küçükbaş, arılı kovansa arılı kovan, kanatlıysa kanatlı, su ürünleriyse su ürünleri, bunların bire bir karşılanması konusunda, bu kararı, Cumhurbaşkanımız Resmi Gazete'de imzalayıp yayınlanmıştı. İnşallah bu dağıtıma da kısa süre içerisinde başlayacağımızı belirtmek isterim."
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