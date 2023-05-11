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Haberler Ekonomi Kuşadası'na 4 gemi ile bin 782 turist geldi

Kuşadası'na 4 gemi ile bin 782 turist geldi

11.5.2023

Gazete

Kuşadası’na 4 gemi ile bin 782 turist geldi

AYDIN'IN Kuşadası Limanı'na Malta Bayraklı Celestyal Olympia, Panama bayraklı MSC Musica, Marshall Bayraklı Marina ve Norveç Bayraklı Viking SKY isimli kruvaziyerlerle 6 bin 782 turist ve 2 bin 900 mürettebat giriş yaptı. Gemilerden inen Amerikalı turistler otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezmeyi tercih etti. Ege Liman İşletmeleri Genel Müdürü Aziz Güngör, "Kuşadası Limanı hızla eski şöhretli günlerine geri döndü. Tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum" dedi.

İBRAHİM UZUN

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