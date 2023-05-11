Nebati: Kimse bize engel olamayacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı'nın başarının, bilimin, kalkınmanın, gücün, verimliliğin, dijitalin yüzyılı ve en çok da gençlerin eseri olacağını söyledi. Mersin'de düzenlenen 'Bilişim Kenti Mersin: Vizyon Projesi' tanıtım programına katılan Bakan Nebati, "Geçmişte kimlerin, yerli kaynaklarımızı, kendi insanımızın gayretlerini nasıl ve neden engellediklerini de iyi anlayın. Bizler, Türkiye Yüzyılı'na ilerlerken, içeriden ve dışarıdan kimsenin önümüzde engel olmasına asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

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