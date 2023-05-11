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Haberler Ekonomi Özel okullara fahiş zamma emsal karar

Özel okullara fahiş zamma emsal karar

11.5.2023

Gazete

Özel okullara fahiş zamma emsal karar
ANTALYA'DA tüketici mahkemesinden özel okul ücretlerinde yüzde 65'i geçen artış oranıyla ilgili emsal karar çıktı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Emsal olacak karara göre; fahiş zamları kabul etmeyen veliler, mevzuata uygun şekilde okullarda yüzde 65'lik artışla özel okul eğitim ücretini ekleyip okula gönderdiği takdirde, öğrenci kaydının acilen yenilenmesi gerekiyor. Birçok özel okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yüzde 65 ile yetinmediler. Bunu yüzde 100, yüzde 200 uygulayanlar var. Veliler ödeyemeyince, çocukların kaydı yapılmıyordu. Bu karar, kayıt zorunluluğunu getirdi" dedi.
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