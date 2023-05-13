Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanan Evde Bakım Yardımı'nın Mayıs ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bu kapsamda toplam 2 milyar 449 milyon lira destek ihtiyaç sahiplerine sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3 bin 336 liradan 4 bin 336 liraya çıkarıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon lira hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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