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Haberler Ekonomi Karadeniz gazı ceplerı ısıttı

Karadeniz gazı ceplerı ısıttı

13.5.2023

Gazete

Karadeniz gazı ceplerı ısıttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden ilki olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor. 24 Nisan tarihi itibariyle devreye giren ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında sayaçlarının yüzde 60'ı okundu. Bu sayede vatandaşın ödemesi gereken 6 milyar liralık fatura devlet tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına dair müjde vermişti.

BARIŞ ŞİMŞEK
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