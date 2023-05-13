  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alacak! Başvuru tarihi ve başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alacak! Başvuru tarihi ve başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 127 personel alımı yapılacak. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve detayları araştırıyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte personel alımına dair detaylar...

AA

13.05.2023, 09:56 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023, 09:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı 127 personel alacak! Başvuru tarihi ve başvuru şartları...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvurular 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki duyurudan ulaşılabiliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA