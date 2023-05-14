Buğday üreticisi alım fiyatına odaklandı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Buğday üreticisi müdahale alım fiyatının açıklanmasını bekliyor" dedi. Bayraktar, "Buğday üreticilerimiz, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istiyor. Üreticilerimizin refah payını dikkate alan bir fiyat bekliyoruz" dedi.

Bayraktar, geçen sezon fiyatların çiftçi açısından olumlu seyretmesi nedeniyle bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 5 ila yüzde 10 oranında artış olduğunu, rekoltenin ise 20 milyon 500 bin ton civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

GIDANIN GÜVENCESİ TARIM

ÇİFTÇİLERİN son yıllarda yaşanan salgın, savaş, sel ve depremlere rağmen üretime devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti: "Tarım ve gıda sektörü durursa hayat durur. Tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlayanlar ise eli öpülesi çiftçilerimizdir. Bunun için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız."