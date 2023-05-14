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Haberler Ekonomi Eskişehir'de pil üretimi başladı

Eskişehir'de pil üretimi başladı

14.5.2023

Gazete

Eskişehir’de pil üretimi başladı

ÇİN'DEN sonra 694 milyon tonluk ikinci büyük NTE rezervini Eskişehir Beylikova'da keşfeden Türkiye, katma değerli ürün üretimine de geçti. Cevher sahasını gezdiren Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, sahadan çıkarılan lityum karbonat ile bir firmanın pil ve batarya üretimine başladığını söyledi.

Keleşer, "Lityum karbonat, pillerin hammaddelerinden biri. Biz bu lityum karbonatı üretebiliyoruz. Lityum üreten tesisi açtığımızda dünyaca ünlü bir firma bizi aradı, 'Siz bu teknolojiyi nereden aldınız?' diye sordu, 'Kimseden almadık, biz yaptık' dedik. Lityumu ürettik, onlara da gönderdik" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK

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