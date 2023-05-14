Nava Konak’tan yılın fırsatı

BORNOVA'DA "her yere yakın" lokasyonuyla hayata geçecek Nava Konak projesi, bir yılda tamamlanacak. "Yarısı peşin, diğer yarısı için karar sizin" kampanyası ile yatırımcılar "avantajlı" seçeneklerle kazanmaya başlayacak. 1+1'den 4+1'e kadar farklı tipteki dairelerden yarısı peşin olarak satın alan yatırımcılar, kalanı için sonradan karar verebilecek.

BİR YILDA TESLİM EDİLECEK

Dileyen, diğer yarısını ödeyerek benzersiz bir eve sahip olacak. İsteyen de dairesinin satışını isteyerek kısa sürede kar elde edecek. Temeli atılan ve tamamlanma oranı yüzde 35'e ulaşan Nava Konak'ta yaşam, 2024 yılının Nisan ayında başlayacak. 25 katlı olarak planlanan ve homeoffice, konut, mağazalar ile 174 bağımsız bölümden oluşan Nava Konak'ta inşaat, dokuzuncu kata ulaştı.12 adet loft dairenin bulunduğu Nava Konak, özellikle ailelerin tercihi oldu. 5 bin 112 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan projede, İzmirlilerin sevdiği balkonlara büyük özen gösterilerek geniş tutuldu.

AKILLI BİNA ÖZELLİKLERİ

Yerden ısıtma, akıllı ev sistemi, otomatik panjur gibi teknik nitelikler ile hayatın tüm lüksleri Nava Konak'ta yaşamı kolaylaştıracak. Ayrıca iki katlı, 200 araçlık kapalı otopark ile park sorunu yaşanmayacak. Nava Konak, çocuklara sınırsız özgür alanlar da oluşturdu. Açık-kapalı oyun alanlarında çocuklar, dört mevsim arkadaşlarıyla bir arada olabilecek. Ayrıca ailelerin en önemli günleri arasında yer alan doğum günlerini kutlayabilecekleri parti evleri de projede yer aldı. İzmir'de tek seferde dökülen en büyük temele sahip olan Nava Konak, en son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmesinin yanında, tüm süreçte denetimleri en üst noktada tuttu. 2018 yılında yayınlanan "Yüksek Yapılar Yönetmeliğine" uygun olarak hazırlanan proje ve hesaplar sonucunda, 280cm x 80cm ebatlarındaki kazıklar ile başlayan inşa sürecinde, binanın taşıyıcı sistemi C40 ve C60 sınıfında betonlar kullanılarak ilerleniyor.

DEPREME DAYANIKLI

NAVA Konak'ta en üst seviye deprem önlemleri alındı. Proje aşamasında öncelikle tasarım kriterlerini belirlemek amacıyla İTÜ tarafından sahaya özel hazırlanan "Deprem tehlikesinin binaya etkileri" çalışması yapılmıştır. Daha sonra da bu kriterler esasında Dünyada olmuş ve kayıt altına alınmış büyük depremlerin binaya olan etkilerinin görülmesi amacıyla süper bilgisayarlar aracılığı ile simülasyonlar yapılmıştır. Projenin her santimetresi, yapılan deprem simülasyonlarıyla elde edilen sonuçlara göre inşa ediliyor. Projenin tamamında toplamda 5 bin 440 ton demir kullanılması hesaplandı, bunun 2 bin 304 tonu zemin iyileştirmede ve temelde kullanıldı.

ULUSLARARASI DENEYİM

NAVAC İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Sinan Başar, Nava Konak ile güvenli ve lüks bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Başar, "İnşaat sektöründe sahip olduğumuz uluslararası tecrübeyi İzmir'e taşımayı hedefliyoruz. Bu nedenle de standartlarımızı uluslararası seviyede tuttuk" dedi. Yatırımcının ilk günden kazandığı bir kampanya sunduklarını söyleyen Başar "Nava Konak, merkezi bir konuma inşaa ediliyor. Üniversitelere, hastanelere, alışveriş merkezlerine her yere yakın. İnanıyoruz ki bu proje, İzmir'in çehresini değiştiren yeni bir anlayışa da zemin hazırlayacak. Çünkü herkes için daha güzel bir gelecek yaratma hedefindeyiz" dedi.