TOGG’a Sındırgı’da büyük ilgi

BALIKESİR'DE Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın kullandığı Togg, ilgi odağı oldu. AK Parti İlçe başkanı Mehmet Cemil Atla'nın da içerisinde bulunduğu Togg, Mustafa Kemal caddesinden Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Vatandaşlar ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile 'Gemlik' rengindeki akıllı cihazı karşılayarak bir süre eşlik etti.

CADDE boyunca Togg'u görmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekip, özçekim yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Togg heyecanını yaşattıkları için teşekkür etti. Başkan Yavaş, "Yerli otomobile o kadar hasret kalmışız ki, 60 yılın rüyası Sındırgı sokaklarında bayram havasıyla herkesin hizmetinde" dedi.

SUAT SALGIN