İş dünyasından güven ve istikrar teşekkürü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. 14 Mayıs'taki en büyük kazanımın, milletin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk olduğunu belirten Avdagiç, "İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" diye konuştu.



"MEMNUNİYET DUYDUK"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İş dünyası olarak seçimlerin sağduyu ortamında, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. ATO Başkanı Baran, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Türk milletinin rekor katılım oranıyla sandığa giderek vatandaşlık hak ve görevini yerine getirmesi, demokrasi kültürü yerleşik bir ülke ve toplum olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir" şeklinde konuştu.



"İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkan Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Milletimizin 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi. Asmalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Asmalı, "İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'Bir ve Beraber' olarak var gücümüzle çalışacağız" dedi.

DİĞER