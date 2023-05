Seçimlerin ardından piyasalar canlandı

Seçim nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı, borsaya işaret etti. Seçim öncesi yatırımcılar paralarını korumak için altına yönelmişti. Ancak şu anki verilere göre seçimden hemen önce altın alanlar zarar etmiş durumda.Seçim öncesi gram altın bin 500 seviyelere çıktı. Ancak seçime kısa bir süre kala bu fiyatlar yönünü aşağıya çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve borsa yatırımcılarına uyarılarda bulundu. Kur koruma mantıklı gibi duruyor ama alternatif olarak borsaya girmek için bir fırsat doğdu. Kur koruma ve borsa dışında yatırımcının yapacağı pek bir şey yok. 3'ncü alternatif yok. Borsada uzun ve orta yatırımcı olmak mantıklı gibi görünüyor. Şu an borsaya girmek için uygun bir zemin oluştuğunu düşünüyorum. Şu anki satışlar normal satış. Orta ve uzun yöndeki beklentim pozitif. Piyasalarda bir belirsizlik yok, rakamlar şimdilik beklemede'dedi.



BORSADA AVANTAJ SÜRÜYOR

Ons altının 2 bin ila 2 bin 20 dolar arasında gidip geldiğini belirten İslam Memiş, "Ons tarafından negatif beklentim devam ediyor. Şu an yatay bir süreçte. Gram tarafındaki rakamsal değer bin 407 - bin 421 lira aralığında. Gram altın şu an bin 421 lira seviyesinde. Uyarılarım olmuştu. Gram tarafında şu an alınabilir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Piyasalar rahatlamalı. Bundan sonra bakabiliriz. Şu an gram altın alım fırsatı vermedi aksine alana zarar ettirdi. Borsadaki avantajlar devam ediyor. Türkiye pazar günkü genel seçimlende sandık başına gitti. Sonuçlar ikinci tura kaldığı kesinlik kazanmışken piyasalar yeni haftanın ilk gününde rahatlamaya başladı. Böylece piyasalarda, Cumhurbaşkanlığı yarışının ikinci tura kalacağının kesinleşmesinin ardından 9,70 TL seviyelerine kadar yükselen dolar/TL kuru daha sonra kayıplarının bir kısmını geri vererek serbest piyasada 19,62'ye kadar ve Kasım ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



KAPALIÇARŞI'DA DOLAR MAKASI 2 TL'YE YÜKSELDİ

Diğer yandan kur seçim öncesi son işlem gününde Kapalıçarşı'da 21,00 bandına kadar yükselmişti. İstanbul Kuyumcular Odası verilerine göre ise kurda alış rakamı 20,69 gözükürken, satış rakamı ise 22,60 olarak ekranlara yansıdı. Ancak günün ilerleyen saatlerinde makas kapandı. Kur 21.00- 21.20 aralığında işlem görüyor.



EURO 25 LİRAYA YAKLAŞTI

EURO/TL ise 21,28 ile 21,52 bandında hareket ederken, yüzde 0,88 değer kazanarak 21,42 seviyelerine çıkmıştı. Şu sıralarda ise 21.32 TL'den serbest piyasada değerleniyor. Kapalıçarşı'da ise serbest piyasada 22,35 TL alış rakamı, 24,52 TL ise satış rakamı olarak görüldü. Şu sıralar ise ekranlarda 21.37 seviyesinde bulunan euro/TL döviz bürolarında 22.97 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN

Altın fiyatları seçim öncesi haftayı düşüşle kapatmıştı. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlik altının ons fiyatını baskılıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından 2085 dolara yükselerek rekor seviyeyi gören ons altın fiyatı, piyasaların ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle geçen haftaki tüm kazancını geri verdi. Perşembe günü sert bir dönüş yaşayan altının ons fiyatı 2007 dolara kadar geri çekildi. Gram altın fiyatı da ekranlar 1262 liraya kadar düşüş yaşadı.



CUMHURİYET ALTINI 10.500 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Ancak yeni haftada ons altın 2.021 dolara yükselirken, kurdaki yukarı yönlü hareketten de destek alan gram altın 1.276 TL seviyelerini gördü. Kuyumcularda ise 22 ayar altının gram satış fiyatı 1471 lira seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı 2.389 TL seviyesinde hareket ediyor. Cumhuriyet altını 9.846, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1377 TL olarak alıcı ile buluşuyor.



İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YATIRIMCISINA UYARI

Piyasalarda 'altın seçim sonrası ne olur?', 'dolar düşer mi, yükselir mi?' sorusu merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, piyasada dalgalanmaların bir ya da iki hafta daha devam edebileceğinin altını çizerek, "Piyasalar seçim sonuçları gibi bekle gör diyor. Seçim sonuçları netlik kazanmadıkça piyasalardaki yön arayışı da netlik kazanmaz. Özellikle son bir haftadır serbest piyasada ve bankalarda ciddi bir dalgalanma vardı. Bu belirsizlikten kaynaklı seçim sonucunu tahmin edemeyen bir piyasa vardı. Haftanın ilk işlem gününde temkinli ve gergin bekleyişin devam ettiğini gözlemliyoruz. 15 günük sürede belirsiz ve dalgalı bir piyasa mutlaka olacaktır. Özellikle her iki durumda piyasaların sert tepkisine neden olacağını söylemiştim. Şu anda fiyatların oturması 1-2 haftayı bulabilir" şeklinde yorumda bulundu.



FATİH ŞENDİL

DİĞER