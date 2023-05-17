Almanya’da yatırımcı güveni geriliyor

ALMANYA'DA yatırımcı güveni, enflasyon ve para politikasına yönelik belirsizliklerin ardından resesyona yönelik endişelerin artmasıyla mayısta 14,8 puan geriledi. Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mayıs sonuçlarını açıkladı. Endeks mayısta önceki aya kıyasla 14,8 puan düştü. Böylece nisanda 4,1 puan olan endeks, bu ay eksi 10,7 puan seviyesine indi. Böylece endeks, Aralık 2022'den bu yana ilk kez sıfırın altına indi. ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, "Güven Endeksi'ndeki düşüş, ECB tarafından daha fazla faiz artırımı beklentisinden kaynaklanıyor" dedi.

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