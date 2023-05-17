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Haberler Ekonomi Depremzedelere KPSS ücretsiz

Depremzedelere KPSS ücretsiz

17.5.2023

Gazete

Depremzedelere KPSS ücretsiz
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya depremde buralarda ikamet eden adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak" dedi.
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