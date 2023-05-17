Depremzedelere KPSS ücretsiz

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesinde Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adayların, başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya depremde buralarda ikamet eden adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS başvurularında ücret almadık. KPSS'de de uygulamamız aynı şekilde olacak" dedi.

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