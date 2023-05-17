İhtiyaç sahibi ailelere 561 milyonluk destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mayıs ayı içerisinde 561milyon 123 bin lira SED ödemesi yaptık" dedi. Çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerine değinen Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mayıs ayı içerisinde toplam 561 milyon 123 bin 454 lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

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