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Haberler Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

17.5.2023

Gazete

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
ÖZEL sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, martta bir önceki aya göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, martta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 32 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 1,2 milyar dolar gerileyerek 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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