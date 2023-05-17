Şoför esnafının sorunları masaya yatırıldı

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliği altında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İzmir'de faaliyet gösteren şoför esnafının sorunları tartışıldı. İESOB Başkanvekili İbrahim Bayram'ın yönettiği toplantıya, İl Emniyet müdürü Mehmet Şahne, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu ve il çapında faaliyet gösteren 28 şoför odalarının başkan ve yöneticileri katıldı.

Merkezde ve ilçelerde faaliyet şoför ihtisas odalarının yanı sıra, Foça, Pınarbaşı, Karaburun İlçelerinde bulunan karma odaların temsilcilerinin de yer aldığı istişare toplantısı, İESOB Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya'nın sunumu ile başladı. İzmir'in toplu ulaşımında şoför esnafının üstlendiği görevlere ve paya değinilen sunumda, şoför esnafının karşılaştığı genel sorunlara da değinildi. Toplantıda ayrıca Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu da, emniyet müdürlüğünün ve trafik şubesinin çalışmalarını aktardı. Kent ulaşımında çalışan şoför esnafını, emniyet müdürlüğünün en büyük destekçileri arasında gördüklerini kaydeden İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise, iki taraf arasındaki uyumlu çalışmaların kent ulaşımının yararına olacağına dikkat çekti.

TOPLU ULAŞIMA KATKI

İZMİR'DE toplu ulaşımın yaklaşık üçte birinin şoför esnafı tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan İESOB Başkanvekili İbrahim Bayram, "İzmirlilere güvenli ve rahat ulaşım olanakları sunmayı hedeflediklerini söyledi. Bayram, 'Esnaf teşkilatı, günde 1 milyon kişinin ulaşımını sağlamaktadır. Yani servis - personel taşımacısıyla, minibüsçü, taksici esnafı ve ilçe araçlarıyla esnaf teşkilatı kentteki ulaşım faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla söz konusu toplu ulaşım olduğu zaman, esnaf teşkilatının yapılacak her etkinliğin ve çalışmanın içerisinde, merkezinde yer alması bir zorunluluktur. İESOB bu sorumluluğunun bilinci içinde, gerek emniyet yetkilileri gerekse yerel yönetimlerle kent ulaşımı konusunda verimli işbirliklerine imza atmıştır. Bugün tertiplediğiniz istişare toplantısı ile hem üyelerimizin sorunlarına çare aramayı hem de halka sunulan ulaşım hizmetlerinde kaliteyi artırmayı amaçladık. Bu tip toplantıları periyodik sürelerde tekrarlamayı planlıyoruz"' dedi.